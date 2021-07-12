В Одесской области по поддельному паспорту получили на почте чужую посылку стоимостью в 750 тысяч гривен
О мошенничестве в особо крупных размерах сообщается на региональном
В частности, 26-летний приезжий из Житомирскорй области, зная, что в почтовое отделение в Авангарде Одесской области прибыла компьютерная техника с Волыни, и кому именно она принадлежит, пришел за ней под видом адресата с поддельным паспортом.
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Полицейские оперативно задержали злоумышленника после того, как он получил посылку незаконным способом.
Чужое имущество и фальшивый документ у него изъяли.
Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве и поместили под стражу.
За подобное преступление ему светит уголовный срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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