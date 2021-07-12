У річці виявлено тіло чоловіка, який пішов рибалити на човні три дні тому

Трагедія розігралася на річці Дністер біля Маяк в Одеській області. Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального управління ДСНС.

За словами рятувальників, вони шукали рибалку три дні. Чоловік пішов рибалити на річку ще 9 липня і зник у воді, після того, як його човен перекинувся.

"Під час пошукової операції рятувальники обстежили 17,8 тисяч метрів квадратних дна і 31,5 км берегової лінії», - повідомили в ДСНС.

Рибалку знайшли не живим 11 липня о 15:45. Йому було 32 роки.

До цього ми повідомляли, що зад Одесою поліцейські шукають безслідно зниклу 17-річну дівчину, про яку немає звісток вже 4 дні.

Відомо, що Амбросиенко Ганна Сергіївна вийшла з дому ще 8 липня і відтоді ніхто її не бачив. Дівчина проживає в селі Великий Дальник.

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