По Одеській області місцями пройшов сильний ураган

Вітер зносив буквально все на своєму шляху, вириваючи дерева з корінням.

Розгул стихії спостерігали жителі Болграда на минулих вихідних.

Наслідки негоди вони розмістили на сторінках соцмереж, пише видання “ БессарабияINFORM ”.

Очевидці кажуть, що ураган «пройшов смугою», стихійне явище спостерігали не у всіх районах міста, там тільки чули гуркіт грому.

Синоптики попередили жителів Одеської області, що новий тиждень почнеться з виснажливої спеки, але не виключаються дощі з градом.

У вівторок і середу в Одесі спостерігатиметься мінлива хмарність. Ці два дні будуть найбільш дощовими, можливий град і шквальний вітер.

Вітер північно-східний, з поривами до 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22 °С тепла, вдень буде близько 27-32 °С вище нуля.

Нагадаємо, що аномальна спека і дощі з грозами обрушаться на Одесу: в які дні буде найгірше

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