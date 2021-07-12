По Одеській області місцями пройшов сильний ураган
Вітер зносив буквально все на своєму шляху, вириваючи дерева з корінням.
Розгул стихії спостерігали жителі Болграда на минулих вихідних.
Наслідки негоди вони розмістили на сторінках соцмереж, пише видання “
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Очевидці кажуть, що ураган «пройшов смугою», стихійне явище спостерігали не у всіх районах міста, там тільки чули гуркіт грому.
Синоптики попередили жителів Одеської області, що новий тиждень почнеться з виснажливої спеки, але не виключаються дощі з градом.
У вівторок і середу в Одесі спостерігатиметься мінлива хмарність. Ці два дні будуть найбільш дощовими, можливий град і шквальний вітер.
Вітер північно-східний, з поривами до 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22 °С тепла, вдень буде близько 27-32 °С вище нуля.
Нагадаємо, що аномальна спека і дощі з грозами обрушаться на Одесу: в які дні буде найгірше
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