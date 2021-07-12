По Одесской области местами прошел сильный ураган

Ветер сносил буквально всё на своем пути, вырывая деревья с корнями.

Разгул стихии наблюдали жители Болграда на минувших выходных.

Последствия непогоды они разместили на страницах соцсетей, пишет издание “БессарабияINFORM”.

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Очевидцы говорят, что ураган «прошел полосой», стихийное явление наблюдали не во всех районах города, там только слышали раскаты грома.

Синоптики предупредили жителей Одесской области, что новая неделя начнется с изнурительной жары, но не исключаются дожди с градом.

Во вторник и среду в Одессе будет наблюдаться переменная облачность. Эти два дня будут самыми дождливыми, возможен град и шквальный ветер.

Ветер северо-восточный, с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 22 °С тепла, днем будет около 27-32 °С выше нуля.

Напомним, что аномальная жара и дожди с грозами обрушатся на Одессу: в какие дни будет хуже всего

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