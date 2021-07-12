Під Одесою шукають безслідно зниклу 17-річну дівчину, про яку немає звісток вже 4 дні

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби ГУНП в Одеській області.

Відомо, що Амбросиенко Ганна Сергіївна вийшла з дому ще 8 липня і відтоді ніхто її не бачив. Дівчина проживає в селі Великий Дальник.

У поліції дали прикмети зниклої.

«Зростання 150-155 см, волосся світле, статура Середня» ,- йдеться в повідомленні.

У дівчини є особлива прикмета - шрам на лівій руці.

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо зателефонувати до Одеського РУП № 2 за номером (04852) 779 43 92 або на спецлінію «102». © Одеська область»,- повідомили в поліції.

Не так давно ми писали, що тіло 16-річної виявили без будь-яких ознак життя у вуличному туалеті в місті Арцизі.

Дівчинка загинула у вигрібній ямі. Вона задихнулася парами каналізаційних газів, коли намагалася дістати мобільний телефон, який впустила в яму з фекаліями.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, що юна Аня безслідно зникла в Одесі: відомі дані про дівчинку

Як повідомляла Politeka, поїхав кататися на велосипеді і зник: в Одесі шукають дитину, фото

Крім того Politeka писала, що з одеситки взяли понад 26 тисяч за парковку: "залишила машину не там"