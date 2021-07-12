Новий тиждень зустріне Одесу спекою і дощами з градом

З новим прогнозом погоди на тиждень жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net.

В середині літа спека в Одесі тільки набирає обертів, проте локально пройдуть грозові дощі з градом.

За прогнозами синоптиків, у понеділок 12 липня очікується мінлива хмарність. Вранці температура повітря складе від +19 до +22 градусів тепла, ближче до обіду відмітка на термометрі підніметься до + 32.

У цей день не виключаються опади -невеликий дощ з грозою пройде місцями.

Вітер обіцяють північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Море в понеділок буде теплим-температура морської води складе 22-23°С.

У вівторок і середу в Одесі спостерігатиметься мінлива хмарність. Ці два дні будуть найбільш дощовими, можливий град і шквальний вітер.

Вітер північно-східний, з поривами до 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 22 °С тепла, вдень буде близько 27-32 °С вище нуля.

У четвер, за даними метеорологів, спека почне посилюватися. Температурні показники злетять до + 34 градусів. Небо буде сонячним, а вітер змінних напрямків, 5-10 метрів в секунду.

У п'ятницю небо над містом як і раніше буде ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря залишиться колишньою. Слабкий вітер знову почне дути зі сходу.

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