На вихідних до Одеси прийде виснажлива спека
Сонце почне припікати так сильно, що сховатися від нього буде просто неможливо. Температура стрімко поповзе вгору, досягнувши + 32 градусів. Про передає Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За прогнозами синоптиків, у суботу, 10 липня в Одесі весь день триматиметься ясна погода. Без опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі + 18 +21 градус, вдень повітря прогріється і досяг позначки + 31.
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У неділю, 11 липня цього дня на небі не буде жодної хмарки. Без опадів.
Вітер північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі становитиме + 16 +21 градусів, вдень+27 + 32.
Температура морської води складе + 22 + 23 градуси.
Відзначимо, що спекотну і бездощову погоду буде забезпечувати антициклон, який збереже свій вплив над Одесою протягом декількох днів.
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