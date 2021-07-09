Понад 20 дітей загубилися на пляжах Одеси за останній час
Таку інформацію оприлюднили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради, передає Politeka.net.
Відзначається, що всіх загублених дітей повернули батькам рятувальники.
У Департаменті розповіли, що в основному це діти дошкільного віку, але серед них були і старші, які загравшись, пішли подалі від батьків і потім не могли їх знайти.
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Муніципали переконливо просять батьків, які прийшли з дітьми на пляж, насамперед знайти рятувальну станцію і показати її дитині.
Далі, батьки повиненні пояснити дитині, якщо він загубився, то не потрібно панікувати, а негайно підійти до рятувальної станції, де він буде в безпеці, і зможе дочекатися батьків.
У той же час батьки повинні пам'ятати, якщо дитина загубилася - обов'язково повідомте про це рятівникам.
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