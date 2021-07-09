В Одессой области мужчина собственноручно подорвал себя гранатой во дворе дома

Происшествие случилось вечером 8 июня в Раздельной, передает Politeka.net.

Как сообщили в полиции, 36-летний мужчина погиб на месте, а 15-летний подросток, проживающий рядом, получил осколочные ранения.

Причиной трагедии в полиции назвали разрыв с любимой. Накануне женщина ушла от него.

Тело погибшего нашли возле дома, где он проживал вместе с матерью.

Популярные статьи сейчас

Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"

Новый триумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменских и Maruv: "NK, до свидания"

Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа"

Дженнифер Лопес показала свой молодой задор, запрыгнув в бассейн в одних плавках: "Сладенькая"

Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
Показать еще

Что касается подростка, то он, как заверили в полиции, получил «незначительные повреждения». Его осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась

Не так давно мы писали, что тело 16-летней обнаружили без каких-либо признаков жизни в уличном туалете в городе Арцизе.

Девочка погибла в выгребной яме. Она задохнулась парами канализационных газов, когда пыталась достать мобильный телефон, который выронила в яму с фекалиями.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что поведение туристов в маршрутке возмутило одесситов: "Совести совсем ноль"

Еще Politeka писала, что туристам показали запущенные туалеты на одесских пляжах: лучше обходить стороной

Также Politeka сообщала, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности