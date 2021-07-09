В Одессой области мужчина собственноручно подорвал себя гранатой во дворе дома

Происшествие случилось вечером 8 июня в Раздельной, передает Politeka.net.

Как сообщили в полиции, 36-летний мужчина погиб на месте, а 15-летний подросток, проживающий рядом, получил осколочные ранения.

Причиной трагедии в полиции назвали разрыв с любимой. Накануне женщина ушла от него.

Тело погибшего нашли возле дома, где он проживал вместе с матерью.

Что касается подростка, то он, как заверили в полиции, получил «незначительные повреждения». Его осмотрели врачи, госпитализация не понадобилась

Не так давно мы писали, что тело 16-летней обнаружили без каких-либо признаков жизни в уличном туалете в городе Арцизе.

Девочка погибла в выгребной яме. Она задохнулась парами канализационных газов, когда пыталась достать мобильный телефон, который выронила в яму с фекалиями.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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