Свыше 20 детей потерялись на пляжах Одессы за последнее время
Такую информацию обнародовали в Департаменте муниципальной безопасности одесского горсовета, передает Politeka.net.
Отмечается, что всех потерявшихся детей вернули родителям спасатели.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Звезды "Лиги Смеха" взбесили шутками о покойном Чапкисе: "Могли бы и вырезать"
Знаменитый артист ушел из жизни, не дожив до юбилея: "Пришла печальная весть..."
Трагедия потрясла экс-мужа Наташи Королевой, подробности: "До последнего хотелось верить, что люди останутся живы"
Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
В Департаменте рассказали, что в основном это дети дошкольного возраста, но среди них были и постарше, которые заигравшись, ушли подальше от родителей и потом не могли их найти.
Муниципалы убедительно просят родителей, которые пришли с детьми на пляж, первым делом найти спасательную станцию и показать ее ребенку.
Далее, родитель должен объяснить ребенку, если он потерялся, то не нужно паниковать, а немедленно подойти к спасательной станции, где он будет в безопасности, и сможет дождаться родителей.
В тоже время родители должны помнить, если ребенок потерялся - обязательно сообщите об этом спасителям.
Напомним, что поезд Одесса-Мариуполь во время поездки потерял окно, видео: "Вместо кондиционера"
Также Politeka сообщала, что скандал вспыхнул в одесском автобусе, кадры: "Ехали стоя без кондиционера"