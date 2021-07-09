Свыше 20 детей потерялись на пляжах Одессы за последнее время

Такую информацию обнародовали в Департаменте муниципальной безопасности одесского горсовета, передает Politeka.net.

Отмечается, что всех потерявшихся детей вернули родителям спасатели.

В Департаменте рассказали, что в основном это дети дошкольного возраста, но среди них были и постарше, которые заигравшись, ушли подальше от родителей и потом не могли их найти.

Муниципалы убедительно просят родителей, которые пришли с детьми на пляж, первым делом найти спасательную станцию и показать ее ребенку.

Далее, родитель должен объяснить ребенку, если он потерялся, то не нужно паниковать, а немедленно подойти к спасательной станции, где он будет в безопасности, и сможет дождаться родителей.

В тоже время родители должны помнить, если ребенок потерялся - обязательно сообщите об этом спасителям.

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