Пассажиры одесского поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне
Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.
Соответствующее видео опубликовала пассажирка поезда Виталина Яковлева у себя в Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)
«Хотите немного кошмара?
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Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе
Выпало окно, Карл!!!
Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.
Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.
«Ранее жаловались, что окна в поездах не открываются, а теперь попробуйте их закрыть»,
"Это новая функция климат-контроля — ручная, эффективная",
"Это символичное окно в Европу",
"Вместо кондиционера", - пишут свои предположения в сети.
Напомним, что скандал вспыхнул в одесском автобусе, кадры: "Ехали стоя без кондиционера"
Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "вандалы разрушают кварталы"