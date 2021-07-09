Пассажиры одесского поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне

Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.

Соответствующее видео опубликовала пассажирка поезда Виталина Яковлева у себя в Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)

«Хотите немного кошмара?

Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе

Выпало окно, Карл!!!

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.

Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.

«Ранее жаловались, что окна в поездах не открываются, а теперь попробуйте их закрыть»,

"Это новая функция климат-контроля — ручная, эффективная",

"Это символичное окно в Европу",

"Вместо кондиционера", - пишут свои предположения в сети.

Напомним, что скандал вспыхнул в одесском автобусе, кадры: "Ехали стоя без кондиционера"

Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "вандалы разрушают кварталы"