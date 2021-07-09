В Одесі чоловік власноруч підірвав себе гранатою у дворі будинку
Подія трапилася ввечері 8 червня в Роздільній, передає Politeka.net.
Як
Причиною трагедії в поліції назвали розрив з коханою. Напередодні жінка пішла від нього.
Тіло загиблого знайшли біля будинку, де він проживав разом з матір'ю.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Юна улюблениця Олега Винника засвітила засмагле декольте в піджаку нарозхрист: "Вау, супер!"
Знаменитий артист пішов з життя, не доживши до ювілею: "Прийшла сумна звістка..."
Фігура Кароль в колготах і чорному боді викликала подив: "Тіна в своєму тілі, без фотошопу"
Що стосується підлітка, то він, як запевнили в поліції, отримав «незначні пошкодження». Його оглянули лікарі, госпіталізація не знадобилася
Не так давно ми писали, що тїло 16-річної виявили без будь-яких ознак життя у вуличному туалеті в місті Арцизі.
Дівчинка загинула у вигрібній ямі. Вона задихнулася парами каналізаційних газів, коли намагалася дістати мобільний телефон, який впустила в яму з фекаліями.
Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, що поведінка туристів у маршрутці обурила одеситів: "совісті зовсім нуль"
Ще Politeka писала, що туристам показали запущені туалети на одеських пляжах: краще обходити стороною
Також Politeka повідомляла, що туристів попередили про нові небезпеки пляжного відпочинку в Затоці: подробиці