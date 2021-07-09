В Одесі чоловік власноруч підірвав себе гранатою у дворі будинку

Подія трапилася ввечері 8 червня в Роздільній, передає Politeka.net.

Як повідомили в поліції, 36-річний чоловік загинув на місці, а 15-річний підліток, який проживає поруч, отримав осколкові поранення.

Причиною трагедії в поліції назвали розрив з коханою. Напередодні жінка пішла від нього.

Тіло загиблого знайшли біля будинку, де він проживав разом з матір'ю.

Що стосується підлітка, то він, як запевнили в поліції, отримав «незначні пошкодження». Його оглянули лікарі, госпіталізація не знадобилася

Не так давно ми писали, що тїло 16-річної виявили без будь-яких ознак життя у вуличному туалеті в місті Арцизі.

Дівчинка загинула у вигрібній ямі. Вона задихнулася парами каналізаційних газів, коли намагалася дістати мобільний телефон, який впустила в яму з фекаліями.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

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