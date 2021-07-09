У розпал курортного сезону в Одесу приїжджає багато туристів, проте їх метою стає не тільки відпочинок

Так, поліцейські викрили іноземця на крадіжці з автомобіля місцевого жителя. Про це повідомили на сайті Нацполіції, передає Politeka.net.

Поки водій на кілька хвилин задрімав в машині, припаркованій на вулиці армійській, негідник через відкрите вікно викрав з салону мобільний телефон, в чохлі якого знаходилися п'ятсот доларів.

Потерпілий звернувся в поліцію.

Копам вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 42-річний громадянин однієї з країн Закавказзя, який між іншим вже був раніше судимий за аналогічні злочини.

Викрадені гроші іноземець встиг витратити, А телефон продати.

Йому повідомили про підозру за статтею крадіжка і загрожує термін від 3 до 6 років в'язниці.

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