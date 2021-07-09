В разгар курортного сезона в Одессу приезжает много туристов, однако их целью становится не только отдых

Так, полицейские разоблачили иностранца на краже из автомобиля местного жителя. Об этом сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net.

Пока водитель на несколько минут задремал в машине, припаркованной на улице Армейской, негодяй через открытое окно похитил из салона мобильный телефон, в чехле которого находились пятьсот долларов.

Пострадавший обратился в полицию.

Копам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 42-летний гражданин одной из стран Закавказья, который между прочим уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Похищенные деньги иностранец успел потратить, а телефон продать.

Ему сообщили о подозрении по статье кража и грозит срок от 3 до 6 лет тюрьмы.

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