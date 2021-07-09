Майже два мільйони сонечок загинули в Одеській області
Причиною масштабної загибелі комах співробітник нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв називає урагани і зливи. Про це він
За словами Русєва, сонечка, які змогли долетіти через Тузлівські лимани до суші, оселилися на піщаному пересипу, на луках, степових ділянках нацпарку і в очеретах.
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"Після шквальних ураганів і злив на узбережжі тузловських лиманів було майже 2 000000 загиблих яскраво забарвлених жуків. Їм не пощастило", - зазначив він.
Еколог розповів, що в тих місцях, де були острівці або будь-яка інша опора для мігруючих жуків, як, наприклад, фотоловушки, яка полює за шакалами, корівки зупинялися там і трималися поки не прийде вітер.
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