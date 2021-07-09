Майже два мільйони сонечок загинули в Одеській області

Причиною масштабної загибелі комах співробітник нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв називає урагани і зливи. Про це він написав на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

За словами Русєва, сонечка, які змогли долетіти через Тузлівські лимани до суші, оселилися на піщаному пересипу, на луках, степових ділянках нацпарку і в очеретах.

"Після шквальних ураганів і злив на узбережжі тузловських лиманів було майже 2 000000 загиблих яскраво забарвлених жуків. Їм не пощастило", - зазначив він.

Еколог розповів, що в тих місцях, де були острівці або будь-яка інша опора для мігруючих жуків, як, наприклад, фотоловушки, яка полює за шакалами, корівки зупинялися там і трималися поки не прийде вітер.

Нагадаємо, що поведінка туристів у маршрутці обурила одеситів: "совісті зовсім нуль"

Ще Politeka писала, що туристам показали запущені туалети на одеських пляжах: краще обходити стороною

Також Politeka повідомляла, що туристів попередили про нові небезпеки пляжного відпочинку в Затоці: подробиці