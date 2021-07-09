Орендарі пляжу "Ібіца" в Аркадії наплювали на вимогу одеситів звільнити зону для безкоштовного відпочинку

Вони як і раніше змусили все узбережжя платними лежаками до самої кромки води. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо" і показав, що зараз відбувається на скандальному пляжі, передає Politeka.net.

"Порядності Ібіци надовго не вистачило, знову все заставлено шезлонгами під саму лінію моря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що одесити Катерина і Станіслав Маденс прийшли на пляж «Ібіца» і побачили, що територія заставлена платними лежаками до самої кромки води, в той час як за законом має бути не менше п'яти метрів.

Представники орендарів пляжу відмовилися показати договір оренди і тоді одесити написали заяву в поліцію.

Вже наступного дня, у понеділок, на пляжі стало більше вільного місця: частину шезлонгів прибрали, а частину пересунули подалі від води. Але як бачимо, це не надовго.

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