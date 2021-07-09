Арендаторы пляжа «Ибица» в Аркадии наплевали на требование одесситов освободить зону для бесплатного отдыха

Они по- прежнему заставили всё побережье платными лежаками до самой кромки воды. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо» и показал, что сейчас происходит на скандальном пляже, передает Politeka.net.

«Порядочности 📍Ибицы надолго не хватило, опять все заставлено шезлонгами под самую линию моря», - говорится в сообщении.

Напомним, что одесситы Катерина и Станислав Маденс пришли на пляж «Ибица» и увидели, что территория заставлена платными лежаками до самой кромки воды, в то время как по закону должно быть не менее пяти метров.

Представители арендаторов пляжа отказались показать договор аренды и тогда одесситы написали заявление в полицию.

Уже на следующий день, в понедельник, на пляже стало больше свободного места: часть шезлонгов убрали, а часть передвинули подальше от воды. Но как видим, это не надолго.

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