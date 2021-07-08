Грозовий циклон з дощами нарешті покинув Одесу

Попереду жителів чекає виснажлива спека. З новим прогнозом погоди на кінець робочого тижня одеситів і гір міста ознайомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

Так, у п'ятницю, 9 липня ясна погода в Одесі спостерігатиметься протягом усього дня. Ніяких опадів спостерігатися не буде.

Вдень температура повітря триматиметься в межах від +29 до +31 градусів, а вночі буде прохолодніше від +19 до +21.

Температура морської води буде дуже комфортною, вона складе + 22 + 23 градуси. Синоптики радять відпочиваючим вирушати на пляж, адже температура води оптимально підійде для тривалих купань.

По Одеській області метеорологи прогнозують ясну погоду, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 16-21°С, вдень 27-32°с.

На автошляхах області видимість хороша.

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