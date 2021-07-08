Грозовой циклон с дождями наконец-таки покинул Одессу

Впереди жителей ждет изнуряющая жара. С новым прогнозом погоды на конец рабочей недели одесситов и горей города ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Так, в пятницу, 9 июля ясная погода в Одессе будет наблюдаться на протяжении всего дня. Никаких осадков наблюдаться не будет.

Днем температура воздуха будет держаться в пределах от +29 до +31 градусов, а ночью будет попрохладнее от +19 до +21.

Температура морской воды будет очень комфортной, она составит +22+23 градуса. Синоптики советуют отдыхающим отправляться на пляж, ведь температура воды оптимально подойдет для длительных купаний.

По Одесской области метеорологи прогнозируют ясную погоду, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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