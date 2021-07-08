В Одесі сталася гонитва, зловмисники врізалися в стовп, а потім напали на поліцейського
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Патрульні поліцейські переслідували автомобіль Ауді, який рухався вулицею Отамана Головатого. У його салоні перебували підозрювані в крадіжці.
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Під час погоні «шумахер» виїжджав на «зустрічку», створював аварійні ситуації і влаштував кілька ДТП», - розповіли в патрульній поліції.
У підсумку Audi влетів у стовп і не зміг їхати далі.
За словами патрульних, водій і пасажир авто спробували втекти, але їх наздогнали.
При затриманні один із зловмисників почав нападати на копа. Патрульного доставили відвезли в лікарню для надання медичної допомоги.
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