Во время погони злоумышленник напал на копа

В Одессе произошла погоня, злоумышленники врезались в столб, а потом напали на полицейского

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции, в четверг, 8 июля, передает Politeka.net

Патрульные полицейские преследовали автомобиль Ауди, который двигался по улице Атамана Головатого. В его салоне находились подозреваемые в краже.

Во время погони «шумахер» выезжал на «встречку», создавал аварийные ситуации и устроил несколько ДТП», - рассказали в патрульной полиции.

В итоге Audi влетел в столб и не смог ехать дальше.

По словам патрульных, водитель и пассажир авто попытались сбежать, но их догнали.

При задержании один из злоумышленников принялся нападать на копа. Патрульного доставили увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

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