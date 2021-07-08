В Одессе произошла погоня, злоумышленники врезались в столб, а потом напали на полицейского
Об этом
Патрульные полицейские преследовали автомобиль Ауди, который двигался по улице Атамана Головатого. В его салоне находились подозреваемые в краже.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа"
40-летняя внучка Чапкиса в крохотном купальнике ошеломила идеальным прессом: "Превосходно, как гол Кьезы"
"Супругу" Винника, о которой он не рассказывает, подловили на отдыхе: как выглядит Таюне в обычной жизни
Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
Во время погони «шумахер» выезжал на «встречку», создавал аварийные ситуации и устроил несколько ДТП», - рассказали в патрульной полиции.
В итоге Audi влетел в столб и не смог ехать дальше.
По словам патрульных, водитель и пассажир авто попытались сбежать, но их догнали.
При задержании один из злоумышленников принялся нападать на копа. Патрульного доставили увезли в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним, что опасную инфекцию нашли в детсадах Одессы, выявили в готовой еде: что известно
Еще Politeka писала, что беда настигла одесситов во время стихии, фото: спасатели бросили все силы
Также Politeka сообщала, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности