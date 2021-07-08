В детских садах Одессы найдена опасная инфекция, угрожающая здоровью малышей

В частности, загрязнение еды кишечной палочкой выявили в детских садах № 304 и № 106 Одессы специалисты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины». Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ведомства, пишут местные СМИ .

Специалисты выявили болезнетворные микроорганизмы выявили в готовой еде в данных детских учреждениях.

Кроме того, загрязнение микроорганизмами посуды обнаружили в городской больнице № 1 (Еврейской больнице).

Отмечается, что одесскую мэрию и Госпродпотребслужбу уже поставили в известность.

Не так давно мы писали, что некоторые пляжи в Одесской области оказались неготовы к туристическому сезоны.

С 28 июня по 4 июля на 22 пляжах Одессы и области отобрали 106 образцов морской воды. А именно 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 13 на санитарно-химические.

Из взятых проб две по санитарно-микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим требованиям.

В частности, специалисты не рекомендуют купаться на пляжах в районах Центральный и Солнечный в Затоке.

Напомним, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности

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