В детских садах Одессы найдена опасная инфекция, угрожающая здоровью малышей
В частности, загрязнение еды кишечной палочкой выявили в детских садах № 304 и № 106 Одессы специалисты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины». Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ведомства, пишут местные
Специалисты выявили болезнетворные микроорганизмы выявили в готовой еде в данных детских учреждениях.
Кроме того, загрязнение микроорганизмами посуды обнаружили в городской больнице № 1 (Еврейской больнице).
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Отмечается, что одесскую мэрию и Госпродпотребслужбу уже поставили в известность.
Не так давно мы писали, что некоторые пляжи в Одесской области оказались неготовы к туристическому сезоны.
С 28 июня по 4 июля на 22 пляжах Одессы и области отобрали 106 образцов морской воды. А именно 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 13 на санитарно-химические.
Из взятых проб две по санитарно-микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим требованиям.
В частности, специалисты не рекомендуют купаться на пляжах в районах Центральный и Солнечный в Затоке.
Напомним, что туристов предупредили о новых опасностях пляжного отдыха в Затоке: подробности
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