Під час відпочинку на елітному пляжі одеситку чекав неприємний сюрприз

Коли вона замовила салат, то виявила між помідорами і салатом таргана. Про це Віра Савічева розповіла на сторінках соцмереж і показала відео неприємної знахідки, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, що жінка вже встигла з'їсти частину салату, коли виявила огидну істоту у себе в тарілці. Вона каже, що мало не вирвала.

"Жарти жартами, а я там мало не блеванула прямо на пісок, як побачила цього вусатого друга в своїй тарілці. Ну реально як так можна ставиться до своїх клієнтів і наражати здоров'я людей на небезпеку?!! Всім друзям своїм розповіла І ось з вами вирішила поділиться", - написала жінка.

Одеситка закликала інших людей бути пильними і звертайте увагу на все.

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