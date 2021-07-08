Во время отдыха на элитном пляже одесситку ждал неприятный сюрприз

Когда она заказала салат, то обнаружила между помидорами и салатом таракана. Об этом Вера Савичева рассказала на страницах соцсетей и показала видео неприятной находки, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

На кадрах видно, что женщина уже успела съесть часть салата, когда обнаружила отвратительное существо у себя в тарелке. Она говорит, что чуть не вырвала.

«Шутки шутками, а я там чуть не блеванула прямо на песок, как увидела этого усатого друга в своей тарелке. Ну реально как так можно относится к своим клиентам и подвергать здоровье людей опасности?!! Всем друзьям своим рассказала и вот с вами решила поделится», - написала женщина.

Одесситка призвала других людей быть бдительными и обращайте внимание на все.

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