Громадські простори в центрі Одеси продовжують страждати від вандалів

На цей раз дісталося лавкам. Їх розмалювали дві молоді дівчини. Відео показали в Департаменті муніципальної безпеки, передавати Politeka.net(щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Увечері 7 липня під час патрулювання Стамбульського парку співробітники Муніципальної варти помітили дівчаток, які розмальовували лавочку.

Після бесіди з правоохоронцями, хуліганки все вимили.

"Може треба було ще пару лавок помити, щоб запам'яталося?» ,- коментують побачене в мережі.

Не так давно ми повідомляли, в Одесі невідомі зловмисники розмалювали пам'ятник козацькому отаману Антону Головатому, який розташований у Старобазарному сквері.

Комунальники виявили "результати творчості" невідомих графітистів під час планового огляду об'єктів, що знаходяться на балансі підприємства.

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