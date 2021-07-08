Громадські простори в центрі Одеси продовжують страждати від вандалів
На цей раз дісталося лавкам. Їх розмалювали дві молоді дівчини. Відео показали в Департаменті муніципальної безпеки, передавати Politeka.net(щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
Увечері 7 липня під час патрулювання Стамбульського парку співробітники Муніципальної варти помітили дівчаток, які розмальовували лавочку.
Після бесіди з правоохоронцями, хуліганки все вимили.
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"Може треба було ще пару лавок помити, щоб запам'яталося?» ,- коментують побачене в мережі.
Не так давно ми повідомляли, в Одесі невідомі зловмисники розмалювали пам'ятник козацькому отаману Антону Головатому, який розташований у Старобазарному сквері.
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