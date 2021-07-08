На одеській трасі дорожники постраждали в результаті аварії

На трасі Київ – Одеса, не доїжджаючи до селища міського типу Криве Озеро водій на вантажівці врізався в автомобіль дорожніх робітників. Про це повідомили в Службі автомобільних доріг в Одеській області на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

Відео з місця ДТП розмістили очевидці. (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого сталося зіткнення.

Два працівники, які наносили розмітку на проїжджій частині, отримали травми. Їх відвезли в лікарню.

Після аварії рух на цій ділянці траси було ускладнено.

Не так давно ми писали, в Одесі у маршрутки під час руху відвалилося колесо і потрапило в проїжджаюче авто.

Подія трапилася на Миколаївській дорозі.

«У 121 маршрутки відлетіло колесо, потрапило в Део ланос, який їхав по зустрічці", - йдеться в публікації.

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