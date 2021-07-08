У дитячих садках Одеси знайдена небезпечна інфекція, що загрожує здоров'ю малюків

Зокрема, забруднення їжі кишковою паличкою виявили в дитячих садках № 304 та № 106 Одеси фахівці ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України». Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті відомства, пишуть місцеві ЗМІ .

Фахівці виявили хвороботворні мікроорганізми виявили в готовій їжі в даних дитячих установах.

Крім того, забруднення мікроорганізмами посуду виявили в міській лікарні № 1 (єврейській лікарні).

Відзначається, що Одеську мерію і Держпродспоживслужбу вже поставили до відома.

Не так давно ми писали, що деякі пляжі в Одеській області виявилися неготовими до туристичного сезону.

З 28 червня по 4 липня на 22 пляжах Одеси та області відібрали 106 зразків морської води. А саме 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 13 на санітарно-хімічні.

З узятих проб дві за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам.

Зокрема, фахівці не рекомендують купатися на пляжах в районах Центральний і Сонячний в Затоці.

Нагадаємо, що туристів попередили про нові небезпеки пляжного відпочинку в Затоці: подробиці

Ще Politeka писала, що туристам показали запущені туалети на одеських пляжах: краще обходити стороною

Також Politeka повідомляла, що в Аркадії відсунули шезлонги після візиту одеських активістів: кадри змін