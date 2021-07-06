Молода одеситка припаркувала свій автомобіль в аеропорту і потрапила на велику суму грошей

Їй виставили рахунок за паркування в розмірі 26 тисяч 700 гривень.

Про це вона сама розповіла на відео і попередила інших водіїв, щоб були уважні (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео дівчина каже, що хотіла залишити свою машину на парковці на 16 днів, поки відпочиватиме на закордонному курорті.

Однак сталася плутанина в цінах, і вона випадково залишила авто не там, а в місці, де доба коштує 1440 гривень.

У той же час, за словами одеситки, на парковці навпроти тиждень коштує 600 гривень.

Дівчина каже, що це був вихідний день, на довідковій лінії аеропорту ніхто не відповідав, а персонал розводив руками, тому вона і заплуталася.

Зрештою їй довелося заплатити 26 тисяч гривень, щоб забрати свій автомобіль.

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