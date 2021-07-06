В Одесі стався черговий обвал будинку
Обвалення сталося вдень 6 липня на вулиці Мечникова, 12. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як пише місцевий сайт
"Будова межує з автостоянкою, камені пошкодили дах над припаркованими машинами", - йдеться в публікації.
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Зараз рятувальники приступили до розбору завалів, вони кажуть, є загроза руйнування деяких окремих будівельних елементів.
Інформації про травмованих або загиблих поки немає.
Збиток та подробиці встановлюються.
Раніше ми повідомляли, на Молдванці обвалилася будівля заводу, яке довгий час було в аварійному стані і давно не експлуатувалося.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
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