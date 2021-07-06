В Одесі стався черговий обвал будинку

Обвалення сталося вдень 6 липня на вулиці Мечникова, 12. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як пише місцевий сайт Думська , двоповерховий будинок, що впав, був не житловим. Раніше там розташовувалася котельня.

"Будова межує з автостоянкою, камені пошкодили дах над припаркованими машинами", - йдеться в публікації.

Зараз рятувальники приступили до розбору завалів, вони кажуть, є загроза руйнування деяких окремих будівельних елементів.

Інформації про травмованих або загиблих поки немає.

Збиток та подробиці встановлюються.

Раніше ми повідомляли, на Молдванці обвалилася будівля заводу, яке довгий час було в аварійному стані і давно не експлуатувалося.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, що потужний удар стихії обрушився на Одещину, під водою опинилися поліцейські: кадри потопу

Ще Politeka писала, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.

Також Politeka повідомляла, що циклон з Криму добереться до Одеси: якою буде погода на тижні