В Одессе случился очередной обвал дома
Обрушение произошло днем 6 июля на улице Мечникова, 12. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как пишет местный сайт
«Строение граничит с автостоянкой, камни повредили крышу над припаркованными машинами», - говорится в публикации.
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Сейчас спасатели приступили к разбору завалов, они говорят, есть угроза разрушения некоторых отдельных строительных элементов.
Информации о травмированных или погибших пока нет.
Ущерб и подробности устанавливаются.
Ранее мы сообщали, на Молдванке обвалилось здание завода, которое долгое время было в аварийном состоянии и давно не эксплуатировалось.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, что мощный удар стихии обрушился на Одесчину, под водой оказались полицейские: кадры потопа
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