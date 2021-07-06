В Одессе случился очередной обвал дома

Обрушение произошло днем 6 июля на улице Мечникова, 12. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как пишет местный сайт Думская , рухнувший двухэтажный дом был не жилым. Ранее там располагалась котельная.

«Строение граничит с автостоянкой, камни повредили крышу над припаркованными машинами», - говорится в публикации.

Сейчас спасатели приступили к разбору завалов, они говорят, есть угроза разрушения некоторых отдельных строительных элементов.

Информации о травмированных или погибших пока нет.

Ущерб и подробности устанавливаются.

Ранее мы сообщали, на Молдванке обвалилось здание завода, которое долгое время было в аварийном состоянии и давно не эксплуатировалось.

К счастью, никто из людей не пострадал.

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