Це один з найкрасивіших фонтанів Одеси

У центрі Одеси чоловік вирішив скупатися в міському фонтані

У Південній Пальмірі є не тільки ті, хто любить своє місто, але і люди, готові шкодити йому.

Так, у вечірній час доби чоловік роздягнувся до плавок і заліз у фонтан, який знаходиться біля Оперного на Театральній площі.

Відповідне відео оприлюднив місцевий телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

"Моря мало, деякі олені вже у фонтанах купаються", - йдеться в публікації.

Причини такої дивної поведінки невідомі, так як відео починає з того, що мокрий чоловік в плавках вже вилазить з фонтану.

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Люди взяли дітей і прийшли в парк Шевченка. Вони розпивали пиво, а також використовували Вічний вогонь біля пам'ятника Невідомому матросу в якості мангала. На ньому вони підсмажили закуску.

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