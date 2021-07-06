У центрі Одеси чоловік вирішив скупатися в міському фонтані
У Південній Пальмірі є не тільки ті, хто любить своє місто, але і люди, готові шкодити йому.
Так, у вечірній час доби чоловік роздягнувся до плавок і заліз у фонтан, який знаходиться біля Оперного на Театральній площі.
Відповідне відео оприлюднив місцевий телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
"Моря мало, деякі олені вже у фонтанах купаються", - йдеться в публікації.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Загадкова трагедія в Польщі забрала життя 20-річної українки: без матері залишилася дитина
Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на польській трасі, багато поранених: перші деталі та кадри
Дочка Кошового зважилася на кардинальні зміни в зовнішності: як тепер виглядає 13-річна Варвара
Молода дружина Віктора Павлика після народження дитини раптово вирішила поїхати: "Я ледве витримую..."
Причини такої дивної поведінки невідомі, так як відео починає з того, що мокрий чоловік в плавках вже вилазить з фонтану.
До цього ми писали, в Одесі компанія влаштувала пікнік біля Вічного вогню на Алеї Слави.
Люди взяли дітей і прийшли в парк Шевченка. Вони розпивали пиво, а також використовували Вічний вогонь біля пам'ятника Невідомому матросу в якості мангала. На ньому вони підсмажили закуску.
Нагадаємо, що потужний удар стихії обрушився на Одещину, під водою опинилися поліцейські: кадри потопу
Ще Politeka писала, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.
Також Politeka повідомляла, що циклон з Криму добереться до Одеси: якою буде погода на тижні