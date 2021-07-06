В центре Одессы мужчина решил искупаться в городском фонтане
В Южной Пальмире есть не только те, кто любит свой город, но и люди, готовые вредить ему.
Так, в вечернее время суток мужчина разделся до плавок и залез в фонтан, который находится возле Оперного на Театральной площади.
Соответствующее видео обнародовал местный телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
«Моря мало, некоторые олени уже в фонтанах купаются», - говорится в публикации.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Самолет с пассажирами пропал с радаров, мог упасть в море: первые данные ЧП в России
Загадочная трагедия в Польше унесла жизнь 20-летней украинки: без матери остался ребенок
Дочь Кошевого решилась на кардинальные перемены во внешности: как теперь выглядит 13-летняя Варвара
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
Причины столь странного поведения неизвестны, так как видео начинает с того, что мокрый мужчина в плавках уже вылезает из фонтана.
До этого мы писали, в Одессе компания устроила пикник у вечного огня на Аллее Славы.
Люди взяли детей и пришли в парк Шевченко. Они распивали пиво, а также использовали вечный огонь у памятника Неизвестному матросу в качестве мангала. На нем они поджарили закуску.
Напомним, что мощный удар стихии обрушился на Одесчину, под водой оказались полицейские: кадры потопа
Еще Politeka писала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.
Также Politeka сообщала, что циклон из Крыма доберется до Одессы: какой будет погода на неделе