Это один из красивейших фонтанов Одессы

В центре Одессы мужчина решил искупаться в городском фонтане

В Южной Пальмире есть не только те, кто любит свой город, но и люди, готовые вредить ему.

Так, в вечернее время суток мужчина разделся до плавок и залез в фонтан, который находится возле Оперного на Театральной площади.

Соответствующее видео обнародовал местный телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

«Моря мало, некоторые олени уже в фонтанах купаются», - говорится в публикации.

Причины столь странного поведения неизвестны, так как видео начинает с того, что мокрый мужчина в плавках уже вылезает из фонтана.

До этого мы писали, в Одессе компания устроила пикник у вечного огня на Аллее Славы.

Люди взяли детей и пришли в парк Шевченко. Они распивали пиво, а также использовали вечный огонь у памятника Неизвестному матросу в качестве мангала. На нем они поджарили закуску.

Напомним, что мощный удар стихии обрушился на Одесчину, под водой оказались полицейские: кадры потопа

Еще Politeka писала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что циклон из Крыма доберется до Одессы: какой будет погода на неделе