Стало відомо про те, що пляжі в курортній Затоці потрапили в чорний список
Нещодавно фахівці перевірили якість морської води на пляжах Одеси та області і як з'ясувалося не скрізь купатися безпечно для здоров'я. Про це з посиланням на ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
Відзначається, що з 28 червня по 4 липня на 22 пляжах Одеси і області відібрали 106 зразків морської води. А саме 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 13 на санітарно-хімічні.
З узятих проб дві за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам.
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Зокрема, фахівці не рекомендують купатися на пляжах в районах Центральний і Сонячний в затоці.
Раніше ми писали про назріваючу екологічну катастрофу в Затоці.
Справа в тому, що в Білгород-Дністровський лиман систематично зливають каналізацію.
Місцеві жителі знаходили на березі кілька великих дохлих риб в затоці.
Як повідомляють у Державній екологічній інспекції - лише 20% зливових відходів не потрапляють у море.
Держінспекція обіцяла провести екологічний рейд на курорті.
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