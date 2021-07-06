Стало відомо про те, що пляжі в курортній Затоці потрапили в чорний список

Нещодавно фахівці перевірили якість морської води на пляжах Одеси та області і як з'ясувалося не скрізь купатися безпечно для здоров'я. Про це з посиланням на ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Відзначається, що з 28 червня по 4 липня на 22 пляжах Одеси і області відібрали 106 зразків морської води. А саме 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники та 13 на санітарно-хімічні.

З узятих проб дві за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам.

Зокрема, фахівці не рекомендують купатися на пляжах в районах Центральний і Сонячний в затоці.

Раніше ми писали про назріваючу екологічну катастрофу в Затоці.

Справа в тому, що в Білгород-Дністровський лиман систематично зливають каналізацію.

Місцеві жителі знаходили на березі кілька великих дохлих риб в затоці.

Як повідомляють у Державній екологічній інспекції - лише 20% зливових відходів не потрапляють у море.

Держінспекція обіцяла провести екологічний рейд на курорті.

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