В Одесі компанія влаштувала пікнік біля Вічного вогню на Алеї Слави

Обурливі кадри розмістила прес-служба одеської мерії, передає Politeka.net.

Люди взяли дітей і прийшли в парк Шевченка. Вони розпивали пиво, а також використовували Вічний вогонь біля пам'ятника Невідомому матросу в якості мангала. На ньому вони підсмажили закуску.

Обурливу поведінку відпочиваючих помітив оператор центрального пульта системи відеоспостереження "Центр-077". Він відразу ж повідомив про це співробітникам "Муніципальної варти", які патрулювали неподалік.

У свою чергу муніципали зажадали, щоб компанія негайно покинула територію пам'ятника.

Зазначимо, що подібні інциденти не рідкість в Одесі. Раніше троє п'яних чоловіків смажили м'ясо на Алеї Слави. Вони виявилися бездомними. Також було помічено, як група підлітків сушила ноги на Вічному вогні.

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