Под Одессой неадекват запшикал газом из баллончика зоозащитницу, у женщины ожог роговицы
Инцидент случился в рано утром в городе Черноморске на улице Лазурной, 1. Об этом рассказала сама пострадавшая на страницах соцсетей, передает Politeka.net.
По словам зоозащитницы, мужчина обвинил ее в том, что она прикармливает бродячих собак. Между ними вспыхнула ссора, после которой, как утверждает активиста мужчина достал перцовый баллончик и распылил в лицо женщины газ. Перед этим он обругал ее матом.
Женщина успела убежать, а после обратилась к медикам и написала заявление в полицию. Она сообщила, что у нее ожог роговицы.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Дочь Кошевого решилась на кардинальные перемены во внешности: как теперь выглядит 13-летняя Варвара
Ушел из жизни Владимир Меньшов: медики боролись до последнего, детали
Горбунов собрал Потапа и других звездных соседей у себя дома: «Что-то не густо на столе, не по-украински»
Комаров пострадал на съемках "Мир наизнанку", на лице не осталось живого места: "Бедный"
Зоозащитница успела сфотографировать агрессора и попросила неравнодушных людей помочь с его поисками.
«Кто его узнает, напишите пожалуйста в личку, анонимность гарантирую», - призвала женщина.
Напомним, что в одесской маршрутке из-за дождя начал протекать потолок: кадры безобразия
Еще Politeka писала, что циклон из Крыма доберется до Одессы: какой будет погода на неделе
Также Politeka сообщала, что в троллейбусе пассажир напал на женщину-водителя, она вытолкала его ногами: видео разборок