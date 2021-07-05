Под Одессой неадекват запшикал газом из баллончика зоозащитницу, у женщины ожог роговицы

Инцидент случился в рано утром в городе Черноморске на улице Лазурной, 1. Об этом рассказала сама пострадавшая на страницах соцсетей, передает Politeka.net.

По словам зоозащитницы, мужчина обвинил ее в том, что она прикармливает бродячих собак. Между ними вспыхнула ссора, после которой, как утверждает активиста мужчина достал перцовый баллончик и распылил в лицо женщины газ. Перед этим он обругал ее матом.

Женщина успела убежать, а после обратилась к медикам и написала заявление в полицию. Она сообщила, что у нее ожог роговицы.

Зоозащитница успела сфотографировать агрессора и попросила неравнодушных людей помочь с его поисками.

«Кто его узнает, напишите пожалуйста в личку, анонимность гарантирую», - призвала женщина.

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