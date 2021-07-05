В сети показали "комфорт" в городских маршрутках Одессы
Во время ливня в некоторых салонах автобусов начинает обильно течь вода из потолка.
В Телеграм-канале «Одесса-Инфо» разместили фото из маршрутки №221, где пассажир держит в руках зонт, чтобы капающая с потолка вода не залила его и сидения, передает Politeka.net.
"Коротко о погоде ☔️ в 221 маршрутке
p.s. И о сервисе тоже. Там крыша течёт", - говорится в публикации.
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Отметим, что маршрутка №221 курсирует от улицы Нежинской – Червоный хутор.
Ранее мы писали, что в Южном Одесской области в результате затяжного дождя были подтоплены помещения и прилегающая территория местного отделения полиции. Воды было настолько много, что правоохранителям пришлось вызвать спасателей.
А тем временем, на 5 июля по Одессе и области синоптики снова объявили штормовое предупреждение.
В городе прогнозируют облачную погоду с ливнем и грозой. За сутки может выпасть до 25-35 миллиметров осадков.
Напомним, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение
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