В Одессе компания устроила пикник у вечного огня на Аллее Славы
Возмутительные кадры разместила пресс-служба одесской мэрии, передает Politeka.net.
Люди взяли детей и пришли в парк Шевченко. Они распивали пиво, а также использовали вечный огонь у памятника Неизвестному матросу в качестве мангала. На нем они поджарили закуску.
Возмутительное поведение отдыхающих заметил оператор центрального пульта системы видеонаблюдения "Центр-077". Он сразу же сообщил об этом сотрудникам "Муниципальной варты", которые патрулировали неподалеку.
В свою очередь муниципалы потребовали, чтобы компания немедленно покинула территорию памятника.
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Отметим, что подобные инциденты не редкость в Одессе. Ранее трое пьяных мужчин жарили мясо на Аллее Славы. Они оказались бездомными. Также было замечено, как группа подростков сушила ноги на Вечном огне.
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