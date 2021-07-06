В Одессе компания устроила пикник у вечного огня на Аллее Славы

Возмутительные кадры разместила пресс-служба одесской мэрии, передает Politeka.net.

Люди взяли детей и пришли в парк Шевченко. Они распивали пиво, а также использовали вечный огонь у памятника Неизвестному матросу в качестве мангала. На нем они поджарили закуску.

Возмутительное поведение отдыхающих заметил оператор центрального пульта системы видеонаблюдения "Центр-077". Он сразу же сообщил об этом сотрудникам "Муниципальной варты", которые патрулировали неподалеку.

В свою очередь муниципалы потребовали, чтобы компания немедленно покинула территорию памятника.

Отметим, что подобные инциденты не редкость в Одессе. Ранее трое пьяных мужчин жарили мясо на Аллее Славы. Они оказались бездомными. Также было замечено, как группа подростков сушила ноги на Вечном огне.

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