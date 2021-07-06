Жителям Одеси розслаблятися ще рано, так як найближчим часом місто знову накриє потужна злива з грозою

У зв'язку з негодою, що насувається 6 липня в Одеському регіоні знову оголошено штормове попередження. Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

У місті прогнозують хмарну погоду зі зливою і грозою.

Синоптики кажуть, що садків випаде менше, ніж вчора, але закінчаться вони тільки до вечора. Буде дути північний штормовий вітер, його шквальні пориви місцями сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме 18-20 градусів, вдень 25-27 градусів. Температура морської води повинна бути не нижче 21-22 градусів.

Всіх городян попередили, бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, і бажано їхати подалі від місцевих річок і озер.

Нагадаємо, що за минулу добу в місті випала півмісячна норма опадів, на вулицях утворився потоп, а рух транспорту частково паралізовано.

Негода призвела до затоплення багатьох вулиць Одеси. Найбільше постраждала центральна частина міста. Дощ не вщухав протягом всієї ночі.

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