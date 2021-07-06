Жителям Одессы расслабляться еще рано, так как в ближайшее время город снова накроет мощный ливень с грозой
В связи с надвигающейся непогодой 6 июля в Одесском регионе снова объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
В городе прогнозируют облачную погоду с ливнем и грозой.
Синоптики говорят, что садков выпадет меньше, чем вчера, но закончатся они только к вечеру. Будет дуть северный штормовой ветер, его шквальные порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду.
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Температура ночью составит 18-20 градусов, днем 25-27 градусов. Температура морской воды должна быть не ниже 21-22 градусов.
Всех горожан предупредили, быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, и желательно ехать подальше от местных рек и озёр.
Напомним, что за прошедшие сутки в городе выпала полумесячная норма осадков, на улицах образовался потоп, а движение транспорта частично парализовано.
Непогода привела к затоплению многих улиц Одессы. Больше всего пострадала центральная часть города. Дождь не утихал в течение всей ночи.
Напомним, что мощный удар стихии обрушился на Одесчину, под водой оказались полицейские: кадры потопа
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