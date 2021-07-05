В Одесі затримали домашнього тирана, який довгий час знущався над рідною матір'ю

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес - службу ГУНП в Одеській області.

У поліції розповіли, що 31-річний житель Суворовського району вже не раз притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство щодо матері.

Однак ніякі вмовляння не подіяли: недолугий син продовжував погрожувати, бити, влаштовувати погроми і нецензурно лаяти матір.

Тепер поліцейські оголосили йому підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

«Відповідно до законодавства чоловікові загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до двох років», - йдеться в повідомленні поліції.

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