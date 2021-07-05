В Одессе задержали домашнего тирана, который долгое время издевался над родной матерью

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

В полиции рассказали, что 31-летний житель Суворовского района уже не раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в отношении матери.

Однако никакие уговоры не подействовали: непутевый сын продолжал угрожать, избивать, устраивать погромы и нецензурно бранить мать.

Теперь полицейские объявили ему подозрение по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины.

«В соответствии с законодательством мужчине грозит наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до двух лет», - говорится в сообщении полиции.

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