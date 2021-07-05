В Одесі показали занедбаний стан громадських туалетів на узбережжі

Кадри, які багатьох шокують, оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net.

Так, туристів зустрічають брудні напіврозвалені громадські туалети, побудовані ще за радянських часів.

Така ситуація спостерігається від 10 до 16-ї ст.Великого Фонтану.

Природно, такі Вбиральні більшість пляжників воліє обходити стороною. Люди змушені справляти нужду в морі, біля дерев, в кущах або в інших таких місцях. Особливо це стосується відпочиваючих з дітьми.

Варто сказати, що міська влада вже планує поставити в цих районах нові туалети. Вартість кожного понад 300 тис.грн. Вхід буде платний-7 гривень з людини.

Раніше ми повідомляли, в місті Чорноморську Одеської області відпочиваючим заборонено купатися в морі.

На пляжі вивісили червоний прапор, який свідчить про заборону у зв'язку із забрудненням морської води фекаліями.

Нагадаємо, що у берегів Одеси затонула яхта, капітана дістали з води: кадри НП

Ще Politeka писала, що стихія буде тріпати Одесу цілих три дні: оголошено штормове попередження

Також Politeka повідомляла, що потужна злива обрушилася на Одесу, вулиці "потопають" у воді: відео наслідків