Ось такий сервіс

У мережі показали "комфорт" у міських маршрутках Одеси

Під час зливи в деяких салонах автобусів починає рясно текти вода зі стелі.

У Телеграм-каналі "Одеса-Інфо" розмістили фото з маршрутки №221, де пасажир тримає в руках парасольку, щоб вода, що капає зі стелі, не залила його і сидіння, передає Politeka.net.

"Коротко про погоду ☺️ у 221 маршрутці

p.s. І про сервіс теж. Там дах тече", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що маршрутка №221 курсує від вулиці Ніжинської-Червоний хутір.

Раніше ми писали, що у Південному Одеської області в результаті затяжного дощу були підтоплені приміщення і прилегла територія місцевого відділення поліції. Води було настільки багато, що правоохоронцям довелося викликати рятувальників.

А тим часом, на 5 липня по Одесі та області синоптики знову оголосили штормове попередження.

У місті прогнозують хмарну погоду зі зливою і грозою. За добу може випасти до 25-35 міліметрів опадів.

Нагадаємо, що стихія потріпне Одесу, рівень небезпеки високий: зроблено попередження

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