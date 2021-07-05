У мережі показали "комфорт" у міських маршрутках Одеси
Під час зливи в деяких салонах автобусів починає рясно текти вода зі стелі.
У Телеграм-каналі "Одеса-Інфо" розмістили фото з маршрутки №221, де пасажир тримає в руках парасольку, щоб вода, що капає зі стелі, не залила його і сидіння, передає Politeka.net.
"Коротко про погоду ☺️ у 221 маршрутці
p.s. І про сервіс теж. Там дах тече", - йдеться в публікації.
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Зазначимо, що маршрутка №221 курсує від вулиці Ніжинської-Червоний хутір.
Раніше ми писали, що у Південному Одеської області в результаті затяжного дощу були підтоплені приміщення і прилегла територія місцевого відділення поліції. Води було настільки багато, що правоохоронцям довелося викликати рятувальників.
А тим часом, на 5 липня по Одесі та області синоптики знову оголосили штормове попередження.
У місті прогнозують хмарну погоду зі зливою і грозою. За добу може випасти до 25-35 міліметрів опадів.
Нагадаємо, що стихія потріпне Одесу, рівень небезпеки високий: зроблено попередження
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