Зграї щурів заполонили покинуту частину в самому центрі Одеси

Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса зараз", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, хвостатими гризунами кишить Деволановсий спуск.

крыса, мыша

Як відомо, уздовж всього спуску знаходиться багато покинутих будівель, які і стали новим притулком для щурів. Спорудами ніхто не займається і не обслуговує, тому щури тут відчуваю себе привільно. Їх не лякають ні люди, ні тварини.

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"Господарі району вийшли на прогулянку", - йдеться в публікації телеграм-каналу.

Відзначимо, що щури - один з найдавніших ворогів всього людства, який знищує всі харчові запаси і є рознощиком різних захворювань, а також шкодить дому.

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