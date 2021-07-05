Зграї щурів заполонили покинуту частину в самому центрі Одеси

Відповідне відео оприлюднили в телеграм-каналі "Одеса зараз", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, хвостатими гризунами кишить Деволановсий спуск.

Як відомо, уздовж всього спуску знаходиться багато покинутих будівель, які і стали новим притулком для щурів. Спорудами ніхто не займається і не обслуговує, тому щури тут відчуваю себе привільно. Їх не лякають ні люди, ні тварини.

"Господарі району вийшли на прогулянку", - йдеться в публікації телеграм-каналу.

Відзначимо, що щури - один з найдавніших ворогів всього людства, який знищує всі харчові запаси і є рознощиком різних захворювань, а також шкодить дому.

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