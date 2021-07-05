Стаи крыс заполонили заброшенную часть в самом центре Одессы

Соотсветсующее видео обнародовали в телеграм-канале «Одесса сейчас», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, хвостатыми грызунами кишит Деволановсий спуск.

Как известно, вдоль всего спуска находится много заброшенных зданий, которые и стали новым пристанщем для крыс. Сооружениями никто не занимается и не обслуживает, поэтому крысы здесь чувствую себя вольготно. Их не пугают ни люди, ни животные.

«Хозяева района вышли на прогулку», - говорится в публикации телеграм-канала.

Отметим, что крысы - один из древнейших врагов всего человечества, который уничтожает все пищевые запасы и является разносчиком различных заболеваний, а также вредит дому.

Напомним, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение

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