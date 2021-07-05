Стаи крыс заполонили заброшенную часть в самом центре Одессы

Соотсветсующее видео обнародовали в телеграм-канале «Одесса сейчас», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам очевидцев, хвостатыми грызунами кишит Деволановсий спуск.

крыса, мыша

Как известно, вдоль всего спуска находится много заброшенных зданий, которые и стали новым пристанщем для крыс. Сооружениями никто не занимается и не обслуживает, поэтому крысы здесь чувствую себя вольготно. Их не пугают ни люди, ни животные.

Популярные статьи сейчас

Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"

Дочь Кошевого решилась на кардинальные перемены во внешности: как теперь выглядит 13-летняя Варвара

Полякова в купальнике прижалась к своей подружке: "Приехали с моей кумушкой на работку"

Горбунов собрал Потапа и других звездных соседей у себя дома: «Что-то не густо на столе, не по-украински»

Солистка Go_A Павленко засветила утонченную фигурку в купальнике с сеточкой: лидер "Måneskin" оценил бы
Показать еще

«Хозяева района вышли на прогулку», - говорится в публикации телеграм-канала.

Отметим, что крысы - один из древнейших врагов всего человечества, который уничтожает все пищевые запасы и является разносчиком различных заболеваний, а также вредит дому.

Напомним, что стихия потреплет Одессу, уровень опасности высок: сделано предупреждение

Еще Politeka писала, что циклон из Крыма доберется до Одессы: какой будет погода на неделе

Также Politeka сообщала, что в троллейбусе пассажир напал на женщину-водителя, она вытолкала его ногами: видео разборок