Невідомий грабіжник напав на літню матір співробітника МВФ, жінку били лопатою

Жорстокий напад стався на вихідних на дачі в курортному селищі Кароліно-Бугазі. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован у себе в Фейсбук, передає Politeka.net

За його словами, спочатку розбійник зі спини вдарив лопатою жінку по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю.

Зловмисник вкрав золотий ланцюжок з шиї і зник.

«Врятувало диво і сусіди, які викликали «швидку» і поліцію», — зазначив Рашкован і додав, що поліція вже затримала злочинця.

Сама 80-річна постраждала перебуває в лікарні.

Додамо, що Рашкован займає посаду заступника виконавчого директора від України в МВФ з 27 лютого 2017 року.

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