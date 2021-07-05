Неизвестный разбойник напал на пожилую мать сотрудника МВФ, женщину били лопатой

Жестокое нападение произошло на выходных на даче в курортном поселке Каролино-Бугазе. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован у себя в Фейсбук, передает Politeka.net

По его словам, сначала разбойник со спины ударил лопатой женщину по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу.

Злоумышленник украл золотую цепочку с шеи и скрылся.

«Спасло чудо и соседи, которые вызвали «скорую» и полицию», — отметил Рашкован и добавил, что полиция уже задержала преступника.

Сама 80-летняя пострадавшая находится в больнице.

Добавим, что Рашкован занимает должность заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ с 27 февраля 2017 года.

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