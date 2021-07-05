Негода наробив біди в Одесі

Так, під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, в Одесі випало 24,4 міліметра опадів.

В Одеській мерії звернули увагу, що випала півмісячна норма опадів, в результаті на кількох вулицях сталося велике скупчення води.

"Незважаючи на системну роботу співробітників «Міські дороги» з розчищення зливової каналізації, її технічних можливостей виявилося недостатньо, щоб впоратися з таким обсягом опадів», — розповіли в міськраді.

Зокрема, під водою опинилися вулиці водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, високий провулок, а також ще кілька вулиць у центрі міста.

Через повінь порушена робота громадського транспорту.

Тролейбусний маршрут №8 скоротили до хімічної вулиці, а трамвай №20 замінили маршрутками.

Одесити в соцмережах активно поширюють відео із затоплених вулиць.

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