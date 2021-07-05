Негода наробив біди в Одесі
Так, під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, в Одесі випало 24,4 міліметра опадів.
В Одеській мерії звернули увагу, що випала півмісячна норма опадів, в результаті на кількох вулицях сталося велике скупчення води.
"Незважаючи на системну роботу співробітників «Міські дороги» з розчищення зливової каналізації, її технічних можливостей виявилося недостатньо, щоб впоратися з таким обсягом опадів», — розповіли в міськраді.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Пасажирський автобус врізався у фуру під Харковом: кадри з місця
Полякова в купальнику притулилася до своєї подружки: "Приїхали з моєю кумушкою на роботку"
Горбунов зібрав Потапа та інших зіркових сусідів у себе вдома: "Щось не густо на столі, не по-українськи"
Комаров постраждав на зйомках "Світ навиворіт", на обличчі не залишилося живого місця: "Бідний"
Зокрема, під водою опинилися вулиці водопровідна, Балківська, Середньофонтанська, Армійська, Інглезі, Приморська, Мельницька, високий провулок, а також ще кілька вулиць у центрі міста.
Через повінь порушена робота громадського транспорту.
Тролейбусний маршрут №8 скоротили до хімічної вулиці, а трамвай №20 замінили маршрутками.
Одесити в соцмережах активно поширюють відео із затоплених вулиць.
Нагадаємо, що мощний удар стихії обрушився на Одещину, під водою опинилися поліцейські: кадри потопу
Ще Politeka писала, що на Одещині виникла загроза прориву дамби через рясні дощі.
Також Politeka повідомляла, що ціклон з Криму добереться до Одеси: якою буде погода на тижні