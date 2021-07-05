Початок нового тижня в Одесі видасться вкрай дощовим

Циклон, епіцентр якого знаходиться над Кримом, принесе в Одеський регіон шквальний вітер, зливи з грозами і навіть град. Але вже з середини тижня в Одесу прийде антициклон, який розжене хмари і встановить сонячну і жарку погоду.

У понеділок, 5 липня одеситів чекає непогожа погода з дощем і штормовим північно-західним вітром, пориви якого досягнуть до 9-14 метрів в секунду. Температура вночі буде 18-20 °С тепла, вдень – 25-27 °С зі знаком плюс. Температура води в морі-близько 21-22 °С вище нуля.

У вівторок, 6 липня в Одесі продовжить лити дощ до самого вечора. Найбільше опадів очікується вранці. Також синоптики обіцяють грозу.

Вітер південно-західний, з поривами до 15-18 метрів в секунду. Температура вночі буде 18-20 °С тепла, вдень – 25-27 °С зі знаком плюс. Температура води в морі-близько 21-22 °С вище нуля.

Наступні два дні погода буде сухою і сонячною. Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 20-23 °С тепла, вдень потеплішає до 25-27 °С зі знаком плюс.

У п'ятницю, 9 липня небо як і раніше буде ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря не зміниться. Прогнозується слабкий північно-східний вітер.

Температура повітря коливатиметься в межах + 22 + 28 градусів.

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