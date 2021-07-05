Біля берегів Одеси перекинулася яхта

НП сталася в морі біля пляжу Ланжерон.

Як повідомили в Департамент муніципальної безпеки, капітан однієї з яхт-учасниць регати "Кубок портів Чорного моря" не впорався з керуванням і вітрильник перекинувся.

На допомогу з рятувальної станції висунувся екіпаж. У підсумку капітана дістали з води на рятувальний бриг, а пошкоджену яхту відбуксирували в район рятувальної станції.

Всі деталі і обставини події належить з'ясувати, в тому числі і організаторам гонки.

А тим часом синоптики знову оголосили штормове попередження по Одесі та області.

За їхніми прогнозами, 5 липня регіон накриє зливою з грозою.

Весь день в Одесі йтиме дощ, а ввечері місто накриє сильна злива. Можливий град. Передбачається, що за добу може випасти до 25-35 міліметрів опадів. Інтенсивність дощу буде змінюватися протягом усього дня.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі становитиме 18-20 градусів, вдень 25-27 градусів. Температура морської води повинна бути не нижче 21-22 градусів.

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